ЧМ-2022: Футболиста, сделавшего дубль в матче против Украины, дисквалифицировали на два года
Полузащитника сборной Казахстана Руслана Валиуллина дисквалифицировали на два года за употребление допинга
Об этом сообщает футбольный клуб "Тобол" .
В клубе, за который выступает Валиуллин, заявили, что получили письмо от дисциплинарного комитета ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) о дисквалификации Руслана Валиуллина на 24 месяца – с 10 сентября 2021 года по 10 сентября 2023 года.
27-летний футболист намерен подать апелляцию.
Руслан Валиуллин 1 сентября 2021 года забил в Нур-Сулатне два гола в ворота сборной Украины и помог Казахстану сыграть вничью 2:2 в отборочном матче чемпионата мира-2022.
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9 сентября 2021 стало известно, что футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин, забивший два гола в ворота Украины, сдал положительный тест на допинг .
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