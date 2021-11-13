ЧМ-2022: Франция забила 8 голов Казахстану в матче соперников сборной Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Сборная Франции в Париже сделала счет разгромным еще в первом тайме, когда хет-трик оформил Килиан Мбаппе, в итоге забивший четыре гола.

После перерыва дублем отличился Карим Бензема, еще по голу забили Адриен Рабе и Антуан Гризманн.

Франция победила Казахстан 8:0, набрала 15 очков, гарантировала себе первое место в группе D и вышла в финальную часть ЧМ-2022. Перед заключительным туром группового раунда квалификации на продолжение борьбы за путевку в Катар в плей-офф претендуют Финляндия, у которой 11 пунктов и Украина, набравшая 9 баллов.

Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

В решающем туре, 16 ноября, Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

7-й тур

Группа D

Франция – Казахстан 8:0

Голы : Мбаппе, 6,12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабё, 75, Гризманн, 84 (пен.)

Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.

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