ЧМ-2022: Франция забила 8 голов Казахстану в матче соперников сборной Украины
Сборная Франции разгромила Казахстан в игре квалификации чемпионата мира по футболу и вышла в финальную часть турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Сборная Франции в Париже сделала счет разгромным еще в первом тайме, когда хет-трик оформил Килиан Мбаппе, в итоге забивший четыре гола.
После перерыва дублем отличился Карим Бензема, еще по голу забили Адриен Рабе и Антуан Гризманн.
Франция победила Казахстан 8:0, набрала 15 очков, гарантировала себе первое место в группе D и вышла в финальную часть ЧМ-2022. Перед заключительным туром группового раунда квалификации на продолжение борьбы за путевку в Катар в плей-офф претендуют Финляндия, у которой 11 пунктов и Украина, набравшая 9 баллов.
Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.
В решающем туре, 16 ноября, Украина сыграет в гостях с боснийцами, а Финляндия будет принимать Францию.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
7-й тур
Группа D
Франция – Казахстан 8:0
Голы : Мбаппе, 6,12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабё, 75, Гризманн, 84 (пен.)
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Напомним, 13 ноября в отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину и лишила ее шансов на выход на ЧМ-2022.
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