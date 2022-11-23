ЧМ-2022: Франция потеряла из-за травмы еще одного основного футболиста
Защитник сборной Франции Люка Эрнандес травмировался в матче чемпионата мира-2022 против Австралии и больше не сыграет на турнире в Катаре
Об этом сообщает L'Equipe .
Люка Эрнандес получил травму в начале стартового матча сборной Франции на чемпионате мира-2022 против Австралии (4:1) и был заменен на 13-й минуте. На базе обследования у левого защитника диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Это значит, что футболист больше не поможет действующим чемпионам мира на турнире.
26-летний Люка Эрнадес выступает за немецкую "Баварию", он сыграл за сборную Франции 33 матча.
Ранее команда Дидье Дешама потеряла из-за травм Майка Меньяна, Поля Погба, Н'Голо Канте, Преснеля Кимпембе, Кристофера Нкунку и Карима Бензема.
Следующую игру на ЧМ-2022 Франция сыграет 26 ноября против Дании.
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22 ноября на ЧМ-2022 сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии . Дания сыграла не смогла одолеть Тунис . Польша и Мексика сыграли вничью, а Франция разгромила Австралию.
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