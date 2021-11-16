ЧМ-2022: Форвард сборной Англии побил рекорд, державшийся 113 лет

Об этом сообщает Daily Mail .

В отборочном матче ЧМ-2022 против Сан-Марино, в котором Англия победила со счетом 10:0, Кейн забил четыре гола. После этого у форварда стало 16 голов, которым он отличился в 2021 году за национальную команду.

Нападающий "Тоттенгема" побил рекорд, принадлежавший Джорджу Гилсдону, в 1908 году забившему 12 мячей. Этот результат в 1927 году повторил Дикси Дин.