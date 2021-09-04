ЧМ-2022: Финляндия победила Казахстан и опередила Украину в группе D

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Хельсинки финны повели в счете на 60-й минуте, когда забил Йоэль Похьянпало. Его гол в итоге оказался победным.

Финляндия переиграла Казахстан 1:0, набрала 5 очков и вышла на второе место в группе D. Украина с 4 пунктами опустилась на третью позицию. Казахстан имеет 2 балла и идет пятым. Лидирует с 8 очками Франция, у Боснии и Герцеговины 2 очка.

Матч Украина - Франция состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .

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