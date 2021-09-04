ЧМ-2022: Финляндия победила Казахстан и опередила Украину в группе D
Сборная Финляндии победила в 6-м туре квалификации чемпионата мира Казахстан и опередила в группе D Украину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Хельсинки финны повели в счете на 60-й минуте, когда забил Йоэль Похьянпало. Его гол в итоге оказался победным.
Финляндия переиграла Казахстан 1:0, набрала 5 очков и вышла на второе место в группе D. Украина с 4 пунктами опустилась на третью позицию. Казахстан имеет 2 балла и идет пятым. Лидирует с 8 очками Франция, у Боснии и Герцеговины 2 очка.
Матч Украина - Франция состоится сегодня в Киеве и начнется в 21:45. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
- Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной .
- После этого стало известно, что футболист сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался и не сыграет против Украины в квалификации чемпионата мира-2022.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное