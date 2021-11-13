ЧМ-2022: Финляндия победила Боснию и Герцеговину в матче соперников сборной Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Зенице сборная Финляндии упустила шанс повести в счете на 25-й минуте, когда Теему Пукки не реализовал пенальти. Однако финны вышли вперед уже через 4 минуты, когда отличился Маркус Форсс.

В конце первого тайма Финляндия оказалась в меньшинстве из-за удаления Юкки Райталы.

Несмотря на это, финны в начале второй половины игры забили снова - мяч в ворота отправил Робин Лод.

Боснийцы сократили отставание на 69-й минуте усилиями Луки Менало. Превосходство Финляндии снова сделал комфортным Даниэль О'Шонесси на 73-й минуте.

Финляндия победила Боснию и Герцеговину 3:1, набрала 11 очков и вышла на второе место в группе D. Босния с 7 пунктами занимает четвертое место и уже не имеет шансов на выход в финальную часть ЧМ-2022.

Возглавляет турнирную таблицу Франция, у которой 12 баллов, Украина имеет 7 очков и идет третьей, у Казахстана 3 пункта и последняя позиция. Сегодня в группе D Франция будет принимать Казахстан.

В заключительном туре группового раунда 16 ноября Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия встретится дома с Францией.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

7-й тур

Группа D

Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3

Голы : Менало, 69 - Форсс, 29, Лод, 51, О'Шоннеси, 73

Удаление : Райтала, 37 (Финляндия)

На 25-й минуте Пукки (Финляндия) не реализовал пенальти.

Напомним, 11 ноября в товарищеском матче сборная Украины неожиданно сыграла вничью против Болгарии.

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