ЧМ-2022: Финляндия победила Боснию и Герцеговину в матче соперников сборной Украины
В отборочном матче соперников сборной Украины по группе D Финляндия победила в гостях Боснию и Герцеговину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Зенице сборная Финляндии упустила шанс повести в счете на 25-й минуте, когда Теему Пукки не реализовал пенальти. Однако финны вышли вперед уже через 4 минуты, когда отличился Маркус Форсс.
В конце первого тайма Финляндия оказалась в меньшинстве из-за удаления Юкки Райталы.
Несмотря на это, финны в начале второй половины игры забили снова - мяч в ворота отправил Робин Лод.
Боснийцы сократили отставание на 69-й минуте усилиями Луки Менало. Превосходство Финляндии снова сделал комфортным Даниэль О'Шонесси на 73-й минуте.
Финляндия победила Боснию и Герцеговину 3:1, набрала 11 очков и вышла на второе место в группе D. Босния с 7 пунктами занимает четвертое место и уже не имеет шансов на выход в финальную часть ЧМ-2022.
Возглавляет турнирную таблицу Франция, у которой 12 баллов, Украина имеет 7 очков и идет третьей, у Казахстана 3 пункта и последняя позиция. Сегодня в группе D Франция будет принимать Казахстан.
В заключительном туре группового раунда 16 ноября Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия встретится дома с Францией.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
7-й тур
Группа D
Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3
Голы : Менало, 69 - Форсс, 29, Лод, 51, О'Шоннеси, 73
Удаление : Райтала, 37 (Финляндия)
На 25-й минуте Пукки (Финляндия) не реализовал пенальти.
-
Напомним, 11 ноября в товарищеском матче сборная Украины неожиданно сыграла вничью против Болгарии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное