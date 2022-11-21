ЧМ-2022: ФИФА заставила сборные отказаться от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ
По требованию ФИФА европейские сборные отказались от использования во время чемпионата мира-2022 капитанских повязок в поддержку ЛГБТ-сообщества
Об этом сообщает BBC .
Сборные Англии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Уэльса и Швейцарии выступили с общим заявлением, в котором объявили, что по требованию Международной федерации футбольных ассоциаций не будут играть в Катаре с капитанскими повязками с надписью OneLove в поддержку ЛГБТ.
"ФИФА заявила, что будет налагать спортивные санкции, если наши капитаны будут носить такие повязки. Мы были готовы платить штрафы, однако мы не можем поставить наших игроков в ситуацию, когда они могут получить желтую карточку или будут вынуждены покинуть поле. Мы разочарованы решением ФИФА , которое, по нашему мнению, беспрецедентно", — говорится в заявлении семи сборных.
- 21 ноября в 1-м туре чемпионата мира по футболу встречаются Англия – Иран , Сенегал – Нидерланды и США – Уэльс.
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