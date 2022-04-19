ЧМ-2022: "Динамо" после скандала согласилось отпустить футболистов в сборную Украины

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.

По его словам, он в ходе телефонного разговора с президентом "Динамо" Игорем Суркисом договорился, что игроки киевского клуба присоединятся к национальной команде 3 мая, а не 20 дней позже.

"Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили по поводу сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты, которых вызвал Александр Петраков, будут в расположении сборной 3 мая", - написал Павелко.

Сборная Украины приступит к тренировочному сбору 2 мая в Словении. "Динамо" отказывалось отпускать своих футболистов в расположение национальной команды до 23 мая из-за участия в благотворительных матчах.

1 июня команду Александра Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

17 апреля стало известно, что "Динамо" отказалось отпускать своих футболистов в сборную Украины для подготовки к стыковому матчу чемпионата мира – 2022 против Шотландии ранее 23 мая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины в апреле по рекомендации главного тренера Мирчи Луческу

18 апреля Александр Петраков заявил , что из-за отказа "Динамо" вовремя отпустить футболистов в национальную команду он не сможет полноценно подготовить ее к решающим матчам отбора чемпионата мира - 2022.

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