ЧМ-2022: Что нужно сборной Украины на выход из группы

Об этом сообщает SportArena .

Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами четверти. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.

Сборным Франции, Финляндии и Боснии и Герцеговины осталось провести по две игры.

Сейчас существует шесть вариантов развития событий в группе, при условии победы Украинский над боснийцами.

Вариант 1: Финляндия побеждает Боснию, но проигрывает Франции

В таком случае во Франции будет 15 очков, в Украине - 12, в Финляндии - 11.

Вариант 2: Франция побеждает Казахстан, Финляндия выигрывает Боснии, финны и французы играют вничью

В сборной Франции будет 16 очков, в Финляндии и Украины - по 12. Обладатель второго места будут определяться по разнице забитых и пропущенных голов - в украинском пока по этому показателю преимущество - 1 против 0 финнов

Вариант 3: Финляндия и Босния играют вничью, Франция выигрывает у Казахстана, финны побеждают французов

Во Франции - 15 очков, в Финляндии и Украины - по 12. Решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных голов.

Вариант 4: Франция выигрывает у Казахстана, Финляндия побеждает в двух матчах

В таком случае, во Франции будет 15 очков, в Финляндии - 14, в Украине - 12.

Вариант 5: Финляндия играет вничью оба матча, Франция проигрывает Казахстана

Франция вступает в 13 очков, Украина - 12, Финляндия - 10 баллов.

Вариант 6: Франция проигрывает оба матча, Босния побеждает Финляндию

В таком случае Украина и Франция будут иметь по 12 очков, у Боснии и Герцеговины - станет 13, в Финляндии - 11 пунктов. Обладатель второго места будет определяться по разнице забитых и пропущенных голов. В Украине сейчас этот показатель 1, а во Франции - +5.

Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов .