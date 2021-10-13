ЧМ-2022: Что нужно сборной Украины на выход из группы
Сборной Украины в заключительном матче группового раунда отбора чемпионата мира необходимо побеждать в гостях Боснию и Герцеговину и рассчитывать на благоприятные результаты конкурентов
Об этом сообщает SportArena .
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев, который состоится 16 ноября в Зенице, 9 очков и занимает в группе D второе место. Боснийцы с 7 пунктами четверти. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
Сборным Франции, Финляндии и Боснии и Герцеговины осталось провести по две игры.
Сейчас существует шесть вариантов развития событий в группе, при условии победы Украинский над боснийцами.
Вариант 1: Финляндия побеждает Боснию, но проигрывает Франции
В таком случае во Франции будет 15 очков, в Украине - 12, в Финляндии - 11.
Вариант 2: Франция побеждает Казахстан, Финляндия выигрывает Боснии, финны и французы играют вничью
В сборной Франции будет 16 очков, в Финляндии и Украины - по 12. Обладатель второго места будут определяться по разнице забитых и пропущенных голов - в украинском пока по этому показателю преимущество - 1 против 0 финнов
Вариант 3: Финляндия и Босния играют вничью, Франция выигрывает у Казахстана, финны побеждают французов
Во Франции - 15 очков, в Финляндии и Украины - по 12. Решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных голов.
Вариант 4: Франция выигрывает у Казахстана, Финляндия побеждает в двух матчах
В таком случае, во Франции будет 15 очков, в Финляндии - 14, в Украине - 12.
Вариант 5: Финляндия играет вничью оба матча, Франция проигрывает Казахстана
Франция вступает в 13 очков, Украина - 12, Финляндия - 10 баллов.
Вариант 6: Франция проигрывает оба матча, Босния побеждает Финляндию
В таком случае Украина и Франция будут иметь по 12 очков, у Боснии и Герцеговины - станет 13, в Финляндии - 11 пунктов. Обладатель второго места будет определяться по разнице забитых и пропущенных голов. В Украине сейчас этот показатель 1, а во Франции - +5.
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов .
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