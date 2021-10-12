ЧМ-2022: Что нужно сборной Украины на выход из группы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед двумя заключительными матчами группового раунда против Боснии и Герцеговины (12 октября во Львове и 16 ноября в Зенице) сборная Украины 8 очков и занимает второе место в группе D. Босния и Герцеговина с 6 пунктами - третья. Финляндия имеет 5 баллов и идет четвертой. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.

Команда Александра Петракова еще сохраняет теоретические шансы на первое место. Для этого необходимо, чтобы Украина одержала две победы, а Франция не смогла переиграть

Казахстан и Финляндию.

Если финны выигрывают свои три матча против казахстанцев (12 октября), боснийцев (13 ноября) и французов (16 ноября), а украинцы также дважды победят, у команд будет одинаковое количество очков. По регламенту отбора ЧМ-2022 преимущество получит команда, которая будет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Если она будет одинаковой, лучшего определять количества голов и только потом во внимание примут личные встречи, по которым преимущество в нашей национальной команды (1: 1, 2: 1).

Таким образом, две победы над Боснией и Герцеговиной гарантируют сборной Украины выход из группы, в случае, если Финляндия потеряет очки.

Если украинцы наберут с боснийцами 4 пункта, то опередят их, но попадут в зависимость от результатов финнов.

Напрямую на чемпионат мира от Европы выйдут 10 победителей групп. Еще три путевки будут разыграны в раунде плей-офф. Там сыграют 10 сборных, которые финишируют в своих группах вторыми и две команды, которые получат это право по итогам Лиги наций. Сборные будут разбиты на три группы, победители которых станут участниками чемпионата мира-2022 в Катаре.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина .





Напомним, 11 октября Александр Петраков пообещал, что сборная Украины будет играть против Боснии и Герцеговины только на победу.

12 октября Петраков обнародовал заявку на игру квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

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