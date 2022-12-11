ЧМ-2022: Букмекеры перед полуфиналами назвали нового фаворита турнира
Перед матчами 1/2 финала чемпионата мира по футболу букмекерские конторы назвали главным претендентом на победу в турнире сборную Франции
Об этом сообщает спрессо.TV.
Букмекеры предлагают на победу в ЧМ-2022 сборной Франции коэффициент 2,10. На то, что золотые награды получит Аргентина – дают 2,70. Конторы считают более низкими шансы на успех сборной Хорватии (7,50) и Марокко (10,00).
Перед четвертьфиналами букмекеры считали главным фаворитом чемпионата мира в Катаре сборную Аргентины.
В полуфинале 13 декабря аргентинцы сыграют с хорватами, а 14 декабря французы встретятся с марокканцами.
- 10 декабря определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу.
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