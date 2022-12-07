ЧМ-2022: Букмекеры перед четвертьфиналами назвали главного фаворита турнира
Букмекерские конторы считают сборную Бразилии главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу - 2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ведущие букмекерские конторы перед матчами 1/4 финала принимают ставки на победу сборной Бразилии с коэффициентом 2,75. Бразильцы заметно опережают остальных конкурентов. Так, на чемпионство Франции дают 5,00, на победу в турнире Англии и Аргентины – 7,00, Португалии – 7,50.
В успех остальных сборных в Катаре букмекеры не верят – шансы Нидерландов они оценивают в 15,00, Марокко – 29,00, Хорватии – 33,00.
В четвертьфинале ЧМ-2022 встретятся Бразилия – Хорватия, Нидерланды – Аргентина, Марокко – Португалия и Англия – Франция. Матчи пройдут 9 и 10 декабря.
- 7 декабря стало известно, что в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграют сборные Нидерландов, Аргентины, Хорватии, Бразилии, Англии, Франции, Португалии и Марокко.
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