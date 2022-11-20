Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы перед стартом турнира выделяют пять главных претендентов на победу в турнире. Главным фаворитом ЧМ-2022 они считают сборную Бразилии, победу которой в среднем принимают ставки с коэффициентом 4.35. На выигрыш Аргентины дают 6.00, Франции – 6.50.

Несколько ниже шансы на выигрыш чемпионата мира по мнению букмекеров есть у Англии и Испании - 9.00. Далее расположились Германия – 11.00, Нидерланды – 15.00, Португалия – 17.00 и Бельгия – 19.00.

Чемпионат мира стартует 20 ноября матчем Катар – Эквадор и продлится до 18 декабря.

20 ноября стало известно, что Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.

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