ЧМ-2022: Букмекеры назвали пятерку главных фаворитов чемпионата мира
Букмекеры считают главными фаворитами чемпионата мира по футболу сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Англии и Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы перед стартом турнира выделяют пять главных претендентов на победу в турнире. Главным фаворитом ЧМ-2022 они считают сборную Бразилии, победу которой в среднем принимают ставки с коэффициентом 4.35. На выигрыш Аргентины дают 6.00, Франции – 6.50.
Несколько ниже шансы на выигрыш чемпионата мира по мнению букмекеров есть у Англии и Испании - 9.00. Далее расположились Германия – 11.00, Нидерланды – 15.00, Португалия – 17.00 и Бельгия – 19.00.
Чемпионат мира стартует 20 ноября матчем Катар – Эквадор и продлится до 18 декабря.
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20 ноября стало известно, что Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира-2022 за сборную Франции.
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