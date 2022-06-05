ЧМ-2022: Букмекеры назвали фаворита матча Уэльс – Украина
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом финального матча плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу Украины в основное время коэффициент 2,70, на выигрыш Уэльсу дают 2,87, на ничью – 3,10.
Котировки на то, что команда Александра Петракова попадет в финальную часть ЧМ-2022 – 1,82, на то, что там окажется Уэльс – 2,02.
Матч Уэльс – Украина начнется в Кардиффе в 19:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.
- 5 июня главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал заявку на финальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
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