Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу Украины в основное время коэффициент 2,70, на выигрыш Уэльсу дают 2,87, на ничью – 3,10.

Котировки на то, что команда Александра Петракова попадет в финальную часть ЧМ-2022 – 1,82, на то, что там окажется Уэльс – 2,02.

Матч Уэльс – Украина начнется в Кардиффе в 19:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.

5 июня главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал заявку на финальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb