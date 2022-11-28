ЧМ-2022: Бразилия победила Швейцарию и вышла в 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Дохе сборную Бразилии на 83-й минуте вывел вперед Казэмиро.

Бразильцы победили 1:0, набрали 6 очков и за тур до завершения группового раунда вышли в 1/8 финала. Швейцария с тремя пунктами осталась на второй позиции. У Камеруна и Сербии – по 1 баллу

В 3-м туре 2 декабря Камерун встретится с Бразилией, а Сербия – со Швейцарией.

ЧМ-2022

2-й тур

28 ноября

Группа G

Бразилия – Швейцария 1:0

Гол: Каземиро, 83

28 ноября сборные Сербии и Камеруна сыграли вничью 3:3 .

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