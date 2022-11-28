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ЧМ-2022: Бразилия победила Швейцарию и вышла в 1/8 финала

28 ноября, 2022 понедельник
19:53
Спорт

28 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Бразилии победила Швейцарию и досрочно вышла в плей-офф

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Дохе сборную Бразилии на 83-й минуте вывел вперед Казэмиро.

Бразильцы победили 1:0, набрали 6 очков и за тур до завершения группового раунда вышли в 1/8 финала. Швейцария с тремя пунктами осталась на второй позиции. У Камеруна и Сербии – по 1 баллу

В 3-м туре 2 декабря Камерун встретится с Бразилией, а Сербия – со Швейцарией.

ЧМ-2022

2-й тур

28 ноября

Группа G

Бразилия – Швейцария 1:0

Гол: Каземиро, 83

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чемпионат мира-2022
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