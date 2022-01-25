ЧМ-2022: Бразилец из "Шахтера" может изменить гражданство и сыграть за Украину против Шотландии
Бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик может получить украинское гражданство
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик на канале FootballHub в YouTube.
По его информации, в натурализации бразильца заинтересован Шахтер, поскольку в таком случае футболист не будет подпадать под лимит на легионеров в чемпионате Украины.
"В таком случае появится еще один футболист, который сможет постоянно играть, ведь в "Шахтере" не так украинцев, которые могут выходить с первых минут и постоянно давать результат. У Степаненко есть проблемы с коленом и не факт, что он сможет пройти весь сезон без травм", - сказал Цыганик.
30-летний Алан Патрик играет за "Шахтер" с 2011 года с перерывами на аренду в бразильских "Интернасьонале", "Палмейрасе" и "Фламенго". Карьеру полузащитник начинал в "Сантосе".
В нынешнем сезоне Алан Патрик сыграл за "Шахтер" 20 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
В случае смены гражданства Алан Патрик сможет выступать за сборную Украины, которая 24 марта сыграет в полуфинале плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.
- Напомним, 21 января бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Марлос заявил, что собирается продолжить карьеру в США .
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