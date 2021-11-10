ЧМ-2022: Боснийцы перед матчем с Украиной потеряли еще одного лидера

Об этом сообщает sportsport.ba .

Защитник австрийского "Штурма" перед решающей игрой квалификации ЧМ-2022 заразился коронавирусом и пошел на самоизоляцию. Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев пока не вызвал другого футболиста на смену основному игроку.

Ранее боснийцы потеряли из-за травмы форварда итальянского "Интера" Эдина Джеко, участие которого в ближайших матчах оказалось под вопросом.

Сборная Боснии и Герцеговины 13 ноября сыграет дома против Финляндии, а 16 ноября будет принимать у Зеницы Украину.

Сборная Украины перед решающим матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.