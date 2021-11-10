ЧМ-2022: Боснийцы перед матчем с Украиной потеряли еще одного лидера
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Газибегович перед отборочным матчем чемпионата мира-2022 против Украины заболел коронавирусом
Об этом сообщает sportsport.ba .
Защитник австрийского "Штурма" перед решающей игрой квалификации ЧМ-2022 заразился коронавирусом и пошел на самоизоляцию. Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев пока не вызвал другого футболиста на смену основному игроку.
Ранее боснийцы потеряли из-за травмы форварда итальянского "Интера" Эдина Джеко, участие которого в ближайших матчах оказалось под вопросом.
Сборная Боснии и Герцеговины 13 ноября сыграет дома против Финляндии, а 16 ноября будет принимать у Зеницы Украину.
Сборная Украины перед решающим матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
- 9 ноября стало известно, что Эдин Джеко перед отборочным матчем чемпионата мира-2022 против Украины получил травму .
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