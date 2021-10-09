ЧМ-2022: Босния и Герцеговина победила Казахстан и опередила Украину
Сборная Боснии и Герцеговины победила Казахстан в квалификации чемпионата мира-2022 и опередила Украину в турнирной таблице группы D
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Нур-Султане боснийцев на 25-й минуте вывел вперед Смаил Превляк.На 66-й минуте он сделал дубль и увеличил преимущество своей команды.
Босния и Герцеговина победила Казахстан 2:0, набрала 6 очков и вышла на второе место в группе D. Украинцы с 5 пунктами опустились на третью позицию. Казахстан с 3 баллами - пятый.
Лидирует с 12 очками Франция. У Финляндии 5 пунктов.
Украина и Финляндия сегодня сыграют в Хельсинки, матч начнется в 19:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию игры .
Чемпионат мира-2022
отборочный турнир
6-й тур
Группа D
Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Голы: Превляк, 25, 66
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