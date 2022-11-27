Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Дохе сборную Марокко на 73-й минуте ударом из штрафной вывел вперед Абдельхамид Сабири, во второй раз в ворота Тибо Куртуа в компенсированное время забил Закария Абухлаль.

Марокко победило Бельгию со счетом 2:0, набрало 4 очка и вышло на первое место в группе F. Бельгия с 3 пунктами идет второй. Хорватия имеет 1 балл, Канада – 0.

Хорваты и канадцы сыграют сегодня в 18:00.

В 3-м туре 1 декабря Бельгия будет встречаться с Хорватией, а Марокко - с Канадой.

ЧМ-2022

2-й тур

27 ноября

Группа F

Бельгия – Марокко 0:2

Гол : Сабири, 73, Абухлаль, 90+2

27 ноября в другом матче чемпионата мира сборная Коста-Рики обыграла Японию .

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