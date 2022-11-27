ЧМ-2022: Бельгия неожиданно проиграла Марокко
27 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Бельгии уступила Марокко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Дохе сборную Марокко на 73-й минуте ударом из штрафной вывел вперед Абдельхамид Сабири, во второй раз в ворота Тибо Куртуа в компенсированное время забил Закария Абухлаль.
Марокко победило Бельгию со счетом 2:0, набрало 4 очка и вышло на первое место в группе F. Бельгия с 3 пунктами идет второй. Хорватия имеет 1 балл, Канада – 0.
Хорваты и канадцы сыграют сегодня в 18:00.
В 3-м туре 1 декабря Бельгия будет встречаться с Хорватией, а Марокко - с Канадой.
ЧМ-2022
2-й тур
27 ноября
Группа F
Бельгия – Марокко 0:2
Гол : Сабири, 73, Абухлаль, 90+2
- 27 ноября в другом матче чемпионата мира сборная Коста-Рики обыграла Японию .
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