ЧМ-2022: Автор дубля в ворота сборной Украины провалил тест на допинг
Футболист сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два гола в ворота Украины, сдал положительный тест на допинг
Об этом сообщает Sport.kz .
Об этом заявил бывший спортивный директор футбольного клуба "Актобе" Асхат Калжанов.
"Информация по Руслану Валиуллину о провале допинг-теста подтверждается. Сам игрок пока ничего сказать не может, потому что сам ничего не знает. Как это отразится на его карьере и вообще, что это было преднамеренное действие, ошибка врача сборной или просто недоразумение сказать нельзя ", - написал Калжанов.
Отметим, что Валиуллин стал автором дубля в ворота сборной Украины матча отбора чемпионата мира 2022 года, принесло Казахстана ничью в Нур-Султана со счетом 2: 2. После этого он не принимал участия в отборочных матчах с Финляндией (0: 1) и Боснией и Герцеговиной (2: 2).
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Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.
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