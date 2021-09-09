ЧМ-2022: Автор дубля в ворота сборной Украины провалил тест на допинг

Об этом сообщает Sport.kz .

Об этом заявил бывший спортивный директор футбольного клуба "Актобе" Асхат Калжанов.

"Информация по Руслану Валиуллину о провале допинг-теста подтверждается. Сам игрок пока ничего сказать не может, потому что сам ничего не знает. Как это отразится на его карьере и вообще, что это было преднамеренное действие, ошибка врача сборной или просто недоразумение сказать нельзя ", - написал Калжанов.

Отметим, что Валиуллин стал автором дубля в ворота сборной Украины матча отбора чемпионата мира 2022 года, принесло Казахстана ничью в Нур-Султана со счетом 2: 2. После этого он не принимал участия в отборочных матчах с Финляндией (0: 1) и Боснией и Герцеговиной (2: 2).

Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.

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