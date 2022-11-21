ЧМ-2022: Англия разгромила Иран в матче с 8 голами
21 ноября в 1-м туре чемпионата мира по футболу сборная Англии победила Иран со счетом 6:2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Дохе сборная Англии вышла вперед на 35-й минуте, когда забил Джуд Беллингем. На 43-й минуте преимущество команды Гарета Саутгейта увеличило Букайо Сака. Вскоре до разгромного счет довел Рагим Стерлинг.
После перерыва Сака сделал дубль и продолжил избиение соперника. Сборная Ирана ответила на 65-й минуте голом престижа от Мехди Тереми.
Англия на этом не остановилась и на 71-й минуте отличилась снова усилиями Маркуса Рашфорда. На 90-й минуте завершил разгром Джек Грилиш.
В компенсированное время арбитр назначил в ворота англичан пенальти, реализованный Тереми.
Сборная Англии победила Иран 6:2, набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы B.
В другом матче 1-го тура в этом квартете сегодня в 21:00 встретятся США и Уэльс.
Во 2-м туре 25 ноября Англия сыграет с США, а Иран – против Уэльса.
ЧМ-2022
1-й тур
21 ноября
Группа B
Англия – Иран 6:2
Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Сетрлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 - Тереми, 65, 90+12
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20 ноября в первом матче чемпионата мира по футболу сборная Эквадора победила Катар со счетом 2:0.
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