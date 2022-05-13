Об этом сообщает SVT Sport .

Скандинавские журналисты попытались забронировать номера в гостиницах, которые ФИФА рекомендует для использования во время чемпионата мира в конце этого года.

Расследователи представились шведской гей-парой. В трех отелях им ответили, что не могут разместить их из-за сексуальной ориентации. Еще в 20 гостиницах были готовы их принять, но предупредили, что лучше не демонстрировать свою гомосексуальность из-за законодательство страны.

В 33 гостиницах не было возражений по заселению гей-пары. Еще 13 – не дали ответа на вопрос.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

1 июня сборную Украины ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится решающая игра против Уэльса.

2 мая сборная Украины по футболу начала в Словении тренировочный сбор перед полуфинальным отборочным матчем плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии.

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