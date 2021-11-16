Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт ЧМ-2020: Петраков "отцепил" от заявки сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной двух футболистов

ЧМ-2020: Петраков "отцепил" от заявки сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной двух футболистов

16 ноября, 2021 вторник
10:51
Спорт

Сборная Украины обнародовала заявку на отборочный матч чемпионата мира по футболу против Боснии и Герцеговины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Из находящихся в расположении сборной Украины футболистов по решению главного тренера Александра Петракова, в заявку на игру не попали защитник Виктор Корниенко и форвард Даниил Сикан.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Довбык, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тимчик, 19. Денис Гармаш, 20. Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Потрошитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧМ-2022: Какие результаты нужны сборной Украины в заключительном туре для выхода из группы

По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

Сегодня в решающем туре Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия будет принимать Францию. Украинцам нужно побеждать боснийцев и рассчитывать, что финны не победят французов, а если сыграют вничью, то не забьют больше голов, чем украинцы - при равном количестве очков решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых голов. Сейчас она у Украины 9:8, а в Финляндии 10:8.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45 .

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финиширующих вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Володимир Зеленський
15 ноября, 2021 понедельник
Вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче грн: Зеленский анонсировал программу поддержки экономики
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
15 ноября, 2021 понедельник
Джошуа передумал сражаться с Усиком в Украине
Ганна Маляр
16 ноября, 2021 вторник
Войска РФ возле границы: в Минобороны спрогнозировали сроки начала кризиса
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.28
    Покупка 26.28
    Продажа 26.52
  • EUR
    Покупка 29.84
    Продажа 30.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
16 ноября
13:55
Шевченко устроил "разбор полетов" с лидерами "Дженоа"
13:54
Оператор ГТС: пять городов на границе с Россией останутся без газа в случае прекращения транзита по территории Украины
13:49
В столице Уганды прогремели взрывы: пострадали не менее 24 человек, двое погибли
13:34
Урегулирование конфликтов вне суда: Рада приняла закон о медиации
13:29
С 22 ноября в школах Ивано-Франковска возобновят очное обучение, - мэр
13:25
ЧМ-2022: Пятов прокомментировал ситуацию перед игрой Украина - Босния и Герцеговина строчками Шевченко
13:17
Верховная Рада
Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады 18 ноября
13:15
Людмила Денисова
"Грузинское законодательство этого не предусматривает": Грузия объяснила, почему Денисову не пустили в Саакашвили
13:10
Джо Байден и Си Цзиньпин провели 3,5-часовую встречу: обсудили отношения между странами, изменения климата и Тайвань
12:55
Зинедин Зидан
Зидан ответил на предложение тренировать "Манчестер Юнайтед"
12:48
Группа мигрантов из Беларуси штурмует польскую границу в районе Кузницы
12:46
В Германии приостановили сертификацию "Северного потока-2"
12:34
Нардеп от партии "Слуга народа" Ковалев попал в ДТП
12:25
Гарри Кейн
ЧМ-2022: Форвард сборной Англии побил рекорд, державшийся 113 лет
12:11
Из Кипра экстрадировали украинца, подозреваемого в торговле людьми
12:08
Городской голова Бердянска Баранов подал в отставку
11:59
Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан", пересекший линию разграничения
11:55
ЧМ-2022: Неймар не поможет Бразилии в матче против Аргентины
11:47
Илья Кива
ДБР проводит обыски у нардепа от ОПЗЖ Кивы из-за стрельбы из автомата
11:41
Powerball разыграет 190 миллионов долларов в эту среду. Узнайте, как принять участие из Украины
11:30
Украинский экс-чемпион объяснил, почему лучшие времена Ломаченко остались в прошлом
11:24
Людмила Денисова
Денисову не пустили в тюрьму в Саакашвили
11:19
Виталий Портников: Путин продолжает поглощение Донбасса
11:06
Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция решающего матча отбора ЧМ-2022
11:01
Санкции ЕС не остановят ни Лукашенко, ни Путина, - аналитик Института евроатлантического сотрудничества о кризисе на границах
10:50
Драма о войне с Россией "Мать Апостолов" получила гран-при и еще три награды на кинофестивале в Италии
10:20
Брать за рога и добивать: Маркевич спрогнозировал счет матча Босния и Герцеговина - Украина в отборе ЧМ-2022
10:15
Миграционный кризис на границах с Беларусью: Меркель поговорила с Лукашенко о предоставлении гуммопомощи беженцам
09:52
Доллар по курсу НБУ подорожал на 23 копейки
09:50
Джошуа к реваншу с Усиком будет готовить тренер лучшего боксера мира
09:26
В Польше задержали украинца: разрисовал памятник Пилсудскому
09:25
ЧМ-2022: Зинченко поделился ожиданиями от матча Финляндия – Франция, от которого зависит судьба сборной Украины
08:55
Александр Петраков
В УАФ определились с будущим Петракова в сборной Украины, - СМИ
08:55
МН17
Сбивание рейса МН17 над Донетчиной: ЕСПЧ перенес рассмотрение дела Украины и Нидерландов против России
08:40
Коронавирус в Украине
В Украине зафиксирован антирекорд по смертности от COVID-19: за сутки умерли 838 человек
08:27
Макрон заявил Путину о намерении защищать территориальную целостность Украины
08:17
10 частных компаний добывают почти в пять раз больше угля, чем 37 государственных, - Волынец
08:00
Трофей ЧС-2022
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций вторника
07:56
В Нью-Йорке возле консульства РФ провели акцию протеста в поддержку арестованного в Крыму журналиста Есипенко
07:35
ЧМ-2022: результаты всех матчей понедельника
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV