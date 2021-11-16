ЧМ-2020: Петраков "отцепил" от заявки сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной двух футболистов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Из находящихся в расположении сборной Украины футболистов по решению главного тренера Александра Петракова, в заявку на игру не попали защитник Виктор Корниенко и форвард Даниил Сикан.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Довбык, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тимчик, 19. Денис Гармаш, 20. Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Потрошитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧМ-2022: Какие результаты нужны сборной Украины в заключительном туре для выхода из группы

По итогам семи туров группового этапа отбора ЧМ-2022 сборная Украины имеет 9 очков и занимает третье место в группе D. Конкуренты нашей национальной команды в борьбе за путевку в плей-офф квалификации из Финляндии имеют 11 пунктов и идут вторыми.

Франция с 15 баллами досрочно гарантировала себе первую позицию и путевку в финальную часть турнира. Босния и Герцеговина (7 очков) и Казахстан (3) упустили шансы на выход из группы.

Сегодня в решающем туре Украина сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия будет принимать Францию. Украинцам нужно побеждать боснийцев и рассчитывать, что финны не победят французов, а если сыграют вничью, то не забьют больше голов, чем украинцы - при равном количестве очков решающее значение будет иметь разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых голов. Сейчас она у Украины 9:8, а в Финляндии 10:8.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45 .

От Европы на ЧМ-2022 напрямую выходят 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финиширующих вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.

Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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