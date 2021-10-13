ЧМ-2020: Петраков назвал странную причину неудачи Украины с Боснией и Герцеговиной и признал свою ошибку

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Петракова, он использует имеющиеся ресурсы, но в Украине средний по уровню чемпионат.

"Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную", - сказал Петраков.

Он признал, что ошибся, когда в конце матча в нападении выпустил вместо Романа Яремчука Даниила Сикана.

"Это моя интуиция. Я - главный тренер выпустил Сикана. Сделал ошибку. Но если бы он забил, все бы по-другому говорили после матча. А если бы вышел Довбик у него тоже ничего не получилось. Тренер должен решать и рисковать. Я надеялся на Сикана, думал, он поможет. Ему 20 лет, все еще впереди ", - пояснил Петраков.

Тренер добавил, что не просчитывал шансы сборной Украины после очередной ничьей, но пообещал, что в заключительном матче группового раунда против Боснии и Герцеговины команда будет биться до последнего.

"Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан - Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией. Шансы? Мы будем биться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают ", - сказал Петраков.

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