ЧМ-2020: Петраков назвал странную причину неудачи Украины с Боснией и Герцеговиной и признал свою ошибку
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной в отборе чемпионата мира-2022 заявил, что команде не хватает классных футболистов
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
По словам Петракова, он использует имеющиеся ресурсы, но в Украине средний по уровню чемпионат.
"Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную", - сказал Петраков.
Он признал, что ошибся, когда в конце матча в нападении выпустил вместо Романа Яремчука Даниила Сикана.
"Это моя интуиция. Я - главный тренер выпустил Сикана. Сделал ошибку. Но если бы он забил, все бы по-другому говорили после матча. А если бы вышел Довбик у него тоже ничего не получилось. Тренер должен решать и рисковать. Я надеялся на Сикана, думал, он поможет. Ему 20 лет, все еще впереди ", - пояснил Петраков.
Тренер добавил, что не просчитывал шансы сборной Украины после очередной ничьей, но пообещал, что в заключительном матче группового раунда против Боснии и Герцеговины команда будет биться до последнего.
"Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан - Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией. Шансы? Мы будем биться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают ", - сказал Петраков.
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- В другом матче группы D сборная Финляндии победила Казахстан .
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