ЧМ-2020: Футболиста сборной Украины ошибочно "дисквалифицировали" на матч с Францией

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская ассоциация футбола убрала на своем сайте Миколенко из списка игроков, которые находились под угрозой дисквалификации перед игрой с Казахстаном (2: 2). В этом матче украинец получил предупреждение, из-за которого должен пропускать игру с Францией из-за "перебор" желтых карточек. Однако, выяснилось, что предупреждение оказалось для Миколенко первым в нынешнем отборочном турнире. В пассиве защитника было удаление в игре с Финляндией (1: 1), за которое он уже отбыл наказание.

Таким образом, Виталий Миколенко сможет 4 сентября сыграть против Франции в Киеве в 5-м туре квалификации ЧМ-2022.

А вот Александр Зинченко встречу с действующими чемпионами мира пропустит - предупреждение в матче с Казахстаном оказалось для украинского полузащитника в отборе вторым.

Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграла вничью против Казахстана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb