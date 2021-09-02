ЧМ-2020: Футболиста сборной Украины ошибочно "дисквалифицировали" на матч с Францией
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко сможет сыграть против Франции в отборочном матче чемпионата мира-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская ассоциация футбола убрала на своем сайте Миколенко из списка игроков, которые находились под угрозой дисквалификации перед игрой с Казахстаном (2: 2). В этом матче украинец получил предупреждение, из-за которого должен пропускать игру с Францией из-за "перебор" желтых карточек. Однако, выяснилось, что предупреждение оказалось для Миколенко первым в нынешнем отборочном турнире. В пассиве защитника было удаление в игре с Финляндией (1: 1), за которое он уже отбыл наказание.
Таким образом, Виталий Миколенко сможет 4 сентября сыграть против Франции в Киеве в 5-м туре квалификации ЧМ-2022.
А вот Александр Зинченко встречу с действующими чемпионами мира пропустит - предупреждение в матче с Казахстаном оказалось для украинского полузащитника в отборе вторым.
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Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграла вничью против Казахстана.
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