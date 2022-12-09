Члены ЦИК РФ и сотрудники Кремля: на кого США наложили санкции за нарушение прав человека в Украине
США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Дня прав человека наложили санкции на членов ЦИК РФ и сотрудников кремля
Об этом идет речь на портале министерства финансов США.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Дня прав человека, наложило санкции более чем на 40 человек и организаций, связанных с коррупцией или нарушением прав человека", - говорится в сообщении.
Под санкции попали четверо причастных к процессу "фильтрации" украинских граждан на оккупированных Россией территориях - чиновники администрации президента России Олег Нестеров и Евгений Ким, россиянка Марина Середа, которая сотрудничала с так называемым "министерством внутренних дел "ДНР", и боевик "ДНР" Алексей Муратов.
Вместе с тем Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии РФ из-за причастности к организации "псевдореферендумов" на оккупированных украинских территориях. Санкции распространяются на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову и остальных 14 членов органа.
Также ограничения наложили на граждан России Очур-Суге Монгуша и Людмилу Зайцеву, причастных к нарушениям прав человека в отношении гражданского населения Украины.
- 9 декабря Великобритания ввела новые санкции против российских силовиков и иранских чиновников. Известно, что ограничения ввели против командира 90-й танковой дивизии РФ полковника Рамиля Ибатуллина, причастного к незаконному вторжению. Также в список добавлен сотрудник ФСБ России в Крыму Андрей Тишенин и старший оперуполномоченный в Крыму Артур Шамбазов. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.
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