Подписание документа состоялось в Вильнюсе после рабочего заседания группы, сообщил Офис генпрокурора.

"Международное сотрудничество в расследовании и судебном преследовании геноцида выходит на новый уровень. Объединяем усилия с партнерами по расследованию этого "преступления преступлений". Соглашение будет способствовать обмену доказательствами и информацией, а работу JIT усилят международные эксперты", - отметил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Он добавил, что с первых дней полномасштабного вторжения России стало очевидно, что массовость и системность военных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки преследования украинцев как национальной группы. Ведь фактически в каждом освобожденном от окупантов населенном пункте фиксировали случаи убийства мирных жителей, пытки, сексуальное насилие, мародерство, разрушение гражданских объектов. Также зафиксировано более 19 000 случаев принудительной депортации детей.

"С начала полномасштабного вторжения мы видим систему в военных преступлениях РФ. Сейчас в наших расследованиях проверяем два основных аспекта: имеют ли отдельные военные преступления признаки геноцида и свидетельствуют ли обнаруженные паттерны о спланированной политике геноцида", - отметил генпрокурор.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грюнскене подчеркнула, что совместные действия, направленные на обеспечение быстрой и реальной координации и взаимодействия действий правоохранительных органов, – это не просто практический, логистический шаг.

"Это сигнал мира о том, что виновные в военном вторжении не ослабят нашу общую преданность свободному и демократическому обществу", – сказала она.

Во время двухдневной координационной встречи в Вильнюсе ее участники обсуждали ход расследований и их направления, консультировались по важным решениям в деятельности JIT, а также о возможности присоединения к JIT Европолу.