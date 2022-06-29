Члены Совета Безопасности ООН решительно осудили ракетные удары России по мирным городам Украины
Шесть стран Совета Безопасности ООН, а также Украина обнародовали совместное заявление с решительным осуждением российских ракетных ударов по украинским городам
Текст документа обнародовало на своей странице Постоянное представительство США при ООН.
"Мы, члены Совета Безопасности, а именно Франция, Ирландия, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Албания, к которым присоединилась Украина, подтверждаем нашу полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", — отмечается в совместном заявлении.
При этом страны осудили активизацию российских ракетных ударов по территории Украины, направленных на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру в период 25-27 июня 2022 года.
"Мы самым решительным образом осуждаем убийство мирных жителей в результате этих ракетных обстрелов, в частности удара по переполненному торговому центру в Кременчуге Полтавской области Украины. Эта атака была вопиющим нападением на гражданскую инфраструктуру и гражданское население", — подчеркнули страны ООН.
Они назвали это нарушением Международного гуманитарного права и призвали к исполнению Женевской конвенции в 1949 году.
"Мы требуем немедленного прекращения военных действий российской федерации против Украины, всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также полного и немедленного вывода российских сил и военной техники от международно признанных границ и территориальных вод Украины", — отмечается в заявлении.
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- После обстрелов Кременчуга и Харькова 27 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию самой крупной террористической организацией мира.
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