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Члены Шевченковского комитета слагают свои полномочия – заявление

16 мартa, 2023 четверг
15:40
Культура

Члены Шевченковского комитета публично высказали свою позицию о ситуации, которая сложилась вокруг Национальной премии имени Тараса Шевченко в 2023 году

Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

Срок полномочий нынешнего состава комитета составляет три года и истекает с вручением Шевченковской премии 2022-го. Впрочем, члены комитета, учитывая вызовы военного положения, согласно предложению, оформленному в Указе Президента Украины №770/2022, согласились работать в действующем составе во время военного положения и в течение двух месяцев после его прекращения или отмены. Однако ситуация с вручением премии в этом году изменила их мнение.

"Мы работаем в основных институциональных рамках, где определяющими были и есть прозрачность и постоянство правил, предусмотренных положением, и культурная ценность Национальной премии имени Тараса Шевченко. Эту позицию мы донесли до Офиса Президента и МКИП. В нынешних обстоятельствах, когда нас поставили перед намерением изменить правила Положения Национальной премии имени Тараса Шевченко ad hoc, добавить новые номинации и ускорить процедуру отбора, члены Комитета не видят возможности продолжать работу - и слагают свои полномочия", - отмечается в заявлении.

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Члены комитета добавили, что на протяжении своей деятельности, начиная с 2019 года, "руководились желанием восстановить репутацию Премии, лишив ее советского содержания и наполнив актуальными современными смыслами, учитывая художественный уровень, новаторство и общественную значимость представленных произведений".

"С началом полномасштабного вторжения России в Украину мы еще больше осознаем нашу ответственность, воспринимая нашу деятельность как важное дело на общем пути к Победе. Однако нас, как и многих из вас, застало врасплох предложение о дополнении Премии новой номинацией, а фактически – параллельным конкурсом. Мы согласны с тем, что нужно отмечать значимые произведения, созданные не только после 2014 года, но и после 24 февраля 2022 года, а также не проходить активное участие художников и деятелей культуры в приближении Победы, однако мы выражаем свое несогласие с тем, чтобы вводить новые номинации, критерии или любые другие изменения в существующее сегодня Положение относительно Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2023 года в ускоренном порядке", – говорится в заявлении.

В Шевченковском комитете отметили, что сегодня, когда уже определены победители и страна ждет Указа и объявления имен лауреатов премии 2023 года, такие изменения "имеют вид непродуманных и деструктивных".

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Это подрывает прозрачность и взвешенность процедур, пункты Положения и вес Премии как стабильного и авторитетного института с четким алгоритмом работы. независимой Украине", – считают члены комитета.

"Хотим особо подчеркнуть, что лауреаты, определенные в результате голосования 15 февраля 2023 года, были избраны легитимным способом, без нарушений буквы и духа премии, с соблюдением действующего положения. Их произведения и профессиональные заслуги соответствуют высоким стандартам главной государственной премии в сфере культуры. По нашему убеждению, этот выбор должен быть зафиксирован соответствующим президентским Указом, который, согласно Положению, обнародуется в установленном порядке, как правило, до 9 марта года присуждение Национальной премии, кроме недоверия к самой премии как институции, отложение Указа также можно воспринимать как недоверие в комитет как экспертное сообщество", – отмечается в заявлении.

Члены комитета отметили, что в положении о премии четко изложены временные рамки, в которые могут быть номинированы произведения, а в последние годы среди поданных на соискание премии произведений – немало художественных произведений на военную тематику, и в целом Национальную премию имени Тараса Шевченко, начиная с 2014 года, можно считать премией военного времени.

В Шевченковском комитете добавляют, что с пониманием воспринимают идею ввести особое отличие для произведений искусства, созданных после 24 февраля 2022 февраля, чтобы отметить их вклад в победу.

"Считаем, что это предложение важно, поэтому требует тщательного продумывания и планирования, в частности относительно критериев, процедур выдвижения и отбора. Речь идет прежде всего об определении прозрачного и справедливого алгоритма будущего отличия. Мы, как члены Шевченковского Комитета, считаем, что этот процесс должен происходить так, чтобы не повредить существованию и репутации Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.Возможно, инициаторам такого отличия уместно думать о совершенно новой премии, соответствующей заявленной цели.Другой вариант - обсудить внесение соответствующих изменений и новых номинаций в Положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко до начала выдвижения произведений на премию 2024 года", – говорится в заявлении.

Заявление подписали Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипольский, Римма Зюбина, Алла Мазур, Люба Морозова, Виктор Плоскина, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский, Евгений Стасиневич.

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