Члены сената США обещают продлить помощь Украине после выборов 8 ноября

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Портман, сенатор из Огайо, представляет Республиканскую партию, Кунс - член Демократической партии из штата Делавер. Журналистам сенаторы заявили, что у них состоялся "очень положительный" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит состоялся на фоне опасений, что республиканцы, которых считают фаворитами в контроле над Палатой представителей после запланированных на 8 ноября промежуточных выборов в США могут ослабить поддержку Украины Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.

Нынешний лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил в прошлом месяце, что американские избиратели не будут выписывать Украине чеки без обозначения суммы в условиях рецессии.

Роб Портман в ходе визита в Киев заметил, что слова некоторых из его коллег неправильно поняли: "Это в пользу национальной безопасности Америки, чтобы Россия не достигла своих целей в Украине". При этом Портман добавил, что в оказании помощи должно быть больше ответственности.

Напомним, конгресс США планирует зарезервировать $50 млрд помощи Украине на случай смены власти после выборов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb