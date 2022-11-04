Члены сената США обещают продлить помощь Украине после выборов 8 ноября
Сенаторы Роб Портман и Крис Кунс в четверг, 3 ноября, во время поездки в Киев пообещали дальнейшую поддержку Украине двумя ведущими политическими силами после промежуточных выборов в Конгресс США на следующей неделе
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Портман, сенатор из Огайо, представляет Республиканскую партию, Кунс - член Демократической партии из штата Делавер. Журналистам сенаторы заявили, что у них состоялся "очень положительный" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит состоялся на фоне опасений, что республиканцы, которых считают фаворитами в контроле над Палатой представителей после запланированных на 8 ноября промежуточных выборов в США могут ослабить поддержку Украины Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.
Нынешний лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил в прошлом месяце, что американские избиратели не будут выписывать Украине чеки без обозначения суммы в условиях рецессии.
Роб Портман в ходе визита в Киев заметил, что слова некоторых из его коллег неправильно поняли: "Это в пользу национальной безопасности Америки, чтобы Россия не достигла своих целей в Украине". При этом Портман добавил, что в оказании помощи должно быть больше ответственности.
- Напомним, конгресс США планирует зарезервировать $50 млрд помощи Украине на случай смены власти после выборов.
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