Члены "ПВК Вагнера" принимали участие в расстрелах пленных в Ливии, - отчет ООН
Организация Объединенных Наций опубликовала доклад, в котором связывает военные преступления в Ливии с деятельностью российских наемников из "частной военной компании Вагнера"
Об этом сообщает Бабель со ссылкой на Reuters .
Эксперты Совета ООН по правам человека подготовили доклад на основе документов, интервью с более чем 150 людьми и расследованиями в Ливии, Тунисе и Италии.
В отчете предполагают, что боевики российской "ПГК Вагнера" совершили военные преступления.
В ООН заявили, что россияне участвовали в расстрелах пленных в сентябре 2019 году в Ливии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.35
Покупка 26.35Продажа 26.6
-
EUR
Покупка 30.48Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное