Члены "ПВК Вагнера" принимали участие в расстрелах пленных в Ливии, - отчет ООН

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на Reuters .

Эксперты Совета ООН по правам человека подготовили доклад на основе документов, интервью с более чем 150 людьми и расследованиями в Ливии, Тунисе и Италии.

В отчете предполагают, что боевики российской "ПГК Вагнера" совершили военные преступления.



В ООН заявили, что россияне участвовали в расстрелах пленных в сентябре 2019 году в Ливии.