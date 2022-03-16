Члены НАТО единогласно выступили против закрытия неба над Украиной, – Столтенберг. Видео
Страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, - информирует Еспрессо.TV.
"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единая позиция наших союзников", – сказал Столтенберг.
Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИДа во вторник, добавив, что Альянс намерен "не допустить эскалации войны с Россией".
"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", - добавил Столтенберг.
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