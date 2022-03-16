Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, - информирует Еспрессо.TV.

"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единая позиция наших союзников", – сказал Столтенберг.

Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИДа во вторник, добавив, что Альянс намерен "не допустить эскалации войны с Россией".

"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", - добавил Столтенберг.

Напомним, Зеленский призвал конгрессменов США создать Союз ответственных стран, который будет мгновенно реагировать на войны и бедствия в течение 24 часов.

Оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

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