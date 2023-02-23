Члены ЕС в очередной раз не смогли согласовать 10 пакет санкций против РФ, – журналист Йозвяк
Представителям ЕС не удалось согласовать 10-й пакет санкций против РФ, который должен быть приурочен к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
Журналист отметил, что переговоры продолжатся завтра, в 10 утра.
"Послам ЕС сегодня снова не удалось согласовать новый пакет санкций в отношении России. Заседание продолжится завтра в 10 утра", - говорится в сообщении.
- Ранее Йозвяк отметил, что Евросоюз продлит антироссийские ограничения на полгода. Из санкционного списка по требованию Венгрии никого не будут исключать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное