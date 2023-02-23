Члены ЕС в очередной раз не смогли согласовать 10 пакет санкций против РФ, – журналист Йозвяк

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Журналист отметил, что переговоры продолжатся завтра, в 10 утра.

"Послам ЕС сегодня снова не удалось согласовать новый пакет санкций в отношении России. Заседание продолжится завтра в 10 утра", - говорится в сообщении.