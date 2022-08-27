Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль .

27 августа правительство приняло решение о пересечении границы моряками.

Так, выезжать за границу теперь разрешено мужчинам, являющимся членами экипажей морских и речных судов. Также это смогут делать студенты (курсанты) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Пересечь границу эти категории моряков смогут исключительно по согласованию территориального центра комплектования.

Такое решение, по мнению правительства, позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличит поступление в бюджет страны.