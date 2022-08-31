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Члены Ассоциации семей защитников Азовстали встретились с гендиректором Красного Креста Маридни

31 августа, 2022 среда
21:59
война с Россией

31 августа семьи защитников Азовстали встретились с генеральным директором Международного комитета Красного Креста Робертом Мардини. На встрече они обсудили коммуникацию, отсутствие должной помощи пленным и ряд вопросов

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации в инстаграмме.

Ассоциацию семей защитников Азовстали на встрече представляли Анна Науменко и Ольга Андрианова. В ходе ее стороны обсудили ряд важных вопросов.

Среди них:

  • вопросы коммуникации: отсутствие связи с пленными, предусмотренной конвенцией, и отсутствие необходимых гуманитарных грузов;
  • отсутствие помощи раненым, больным, медикам, беременным, пожилым людям;
  • вопрос с неподтвержденным российской стороной статусом тяжелораненых пленных и возможность МККК способствовать его решению;
  • некорректная работа горячей линии центрального агентства по розыску без вести пропавших от ЧМ.

Представительницы Ассоциации сообщили, что в обществе растут негативные настроения по поводу работы Красного Креста. Причиной они считают плохую коммуникацию, по которой люди не видят действий МККК.

Также гендиректору МККК предложили самостоятельно посетить места содержания гарнизона "Мариуполь". Дополнительно члены Ассоциации высказали предложение МККК донести российской стороне информацию об условиях, в которых содержатся их пленные.

Кроме того, были обсуждены и другие проблемы, в частности, несоблюдение РФ Женевских конвенций, расследование теракта в Оленовке, привлечение к расследованию других представителей. Некоторые ответы на эти запросы Мардини обещал дать после переговоров и с украинской, и с российской сторонами.

Представители МККК заверили семьи, что будут делать все от них зависящее, чтобы получить допуск к военнопленным защитникам Мариуполя и выполнить там свою работу, закрепленную уставами.

  • 30 августа стало известно, что азовцев в Оленовке могли взорвать зарядом от огнемета.
  • Жена пленного азовца считает, что необходима экстракция пленных военнослужащих с участием третьей стороны.

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пленние
Азовсталь
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