Члены Альянса помогут Украине восстановить энергетическую инфраструктуру и оградить население от ракетных атак, - заявление глав МИД стран НАТО

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Мы собрались в Бухаресте, у берегов Черного моря, в то время, когда идет вторжение России в Украину и это угрожает евроатлантическому миру, безопасности. Агрессия России, включая ее постоянные и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев базовых человеческих услуг. Это повлияло на глобальные поставки продовольствия и поставило под угрозу самые уязвимые страны и народы мира. Неприемлемые действия России, в частности гибридная деятельность, энергетический шантаж и безрассудная ядерная риторика, подрывают основанный на правилах международный порядок", - говорится в сообщении.

Главы МИД стран НАТО осуждают жестокость России к украинцам и нарушение прав человека, в частности, принудительные депортации, пытки и "варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении".

"Опираясь на поддержку, оказанную до сих пор, мы теперь поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить свой народ и противодействовать дезинформационным кампаниям и лжи России. Члены Альянса будут помогать Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и защите населения от ракетных атак. Мы также остаемся решительны в поддержке долгосрочных усилий Украины на ее пути послевоенной реконструкции и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдержать будущую агрессию", - подчеркнули министры иностранных дел.

Также в Альянсе заверили, что виновные в военных преступлениях будут наказаны.

"В том числе виновные в сексуальном насилии, связанном с конфликтом, должны быть привлечены к ответственности. Мы также осуждаем всех, в том числе Беларусь, кто активно способствует ведению агрессивной войны России против Украины и варварскому обращению с женщинами, детьми и лицами, находящиеся в уязвимом положении", - добавили в заявлении.

Главы МИД стран НАТО также заверили, что Альянс будет продолжать укреплять партнерство с Украиной в процессе реализации ее евроатлантических устремлений.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России в войне против Украины другие страны станут более уязвимыми, ведь авторитарные лидеры получат "право" на применение грубой силы.

Участие украинского министра иностранных дел в заседании Комиссии Украина – НАТО в Бухаресте блокируется Венгрией с 2017 года, поэтому о внезапном изменении формата речь не идет.

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