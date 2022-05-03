Членство Венгрии, знавшей о нападении России на Украину, должно завершиться в ЕС, - эксперт-международник
Эксперт Рады внешней политики "Украинская Призма" Ольга Ворожбит считает, что Венгрия - это пятая колонна в НАТО и Евросоюзе
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
«По моему мнению, Венгрия - это фактически пятая колонна и в НАТО и в Европейском Союзе. Ситуация сейчас в отношениях Будапешта и Брюсселя настолько напряжена, что я думаю, что членство такой страны, которая знала о нападении и не предупредила, должно закончиться. Конечно, учитывая бюрократию Брюсселя, не знаю, насколько это быстро должно произойти, но в том случае, если информация подтвердится этой стране не место ни в НАТО, ни в Европейском Союзе, - отметила Ворожбит.
Также эксперт-международница добавила, что во время выборов в Венгрии Виктор Орбан считал своим противником Владимира Зеленского.
Если помните, во время выборов в Венгрии лично Орбан (премьер-министр Венгрии-ред.) считал Зеленского своим противником. Фактически Президент Украины Владимир Зеленский - это страна, которая противостоит России, и вся эта риторика на государственных венгерских СМИ была абсолютной риторикой противостояния с противником, вроде бы противник его в Украине, а не его другие политические силы в Венгрии, - отметила Ворожбит.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о предстоящем полномасштабном вторжении РФ в Украину.
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