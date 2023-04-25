– Так что за мессидж нам привез Столтенберг? – спрашивает друг.

По-моему, все вполне понятно. Внешне — самая ярая, безусловная и преданная поддержка будущему членству. Но здесь ничего нового нет, все это мы уже не раз слышали за последний год. Обсуждаемый вопрос — когда и каким путем. А вот об этом ни слова. Даже намека. Даже некой эвфемистической эквилибристики относительно ускоренной процедуры вскоре после завершения военных действий. Иными словами, нас послали за российским кораблем.

Читайте также: Судьба страны упирается в (не)готовность президента уволить Ермака

Причины разные. И основательные – страх Запада перед силовым столкновением с ядерным государством с безответственным авантюристическим диктатором во главе, что может привести к мировой катастрофе. И вполне субъективные — непредсказуемая, недемократическая и коррумпированная украинская власть, еще насквозь пропитанная российскими агентами на самых высоких уровнях

Причины разные. И основательные – страх Запада перед силовым столкновением с ядерным государством с безответственным авантюристическим диктатором во главе, что может привести к мировой катастрофе. И вполне субъективные — непредсказуемая, недемократическая и коррумпированная украинская власть, еще насквозь пропитанная российскими агентами на самых высоких уровнях.

Не знаю, изменилась бы ситуация, если бы не этот второй фактор, но с ним нам точно никакое членство в Альянсе не светит — какие бы истерики не закатывали руководители нашей дипломатии во главе с Величайшим.

Источник

Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.