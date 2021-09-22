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Членство в НАТО и освобождение пленных в РФ: Зеленский встретился со Столтенбергом

22 сентября, 2021 среда
21:51
Мир

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Об этом передает ОПУ .

Так, Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на временно неподконтрольных территориях и в России.

Президент подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах стран Альянса.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", - сказал он.

Также Зеленский рассказал Столтенбергу о ходе выполнения Украиной годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО.

Стороны обговорили взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

"Говоря о важности совместных с НАТО усилий для укрепления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья", - говорится в сообщении.

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