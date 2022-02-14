Членство в НАТО было бы лучшей гарантией безопасности для Украины, - МИД
Представитель МИД Олег Николенко заявил, что немедленный прием Украины в НАТО стал бы наилучшей гарантией безопасности для нее
Об этом он сказал на брифинге .
"Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону. Важно отметить, что Украина пока не является членом НАТО или другого безопасного Альянса, поэтому более широкий вопрос гарантий безопасности является ключевым для нашей страны", - подчеркнул Олег Николенко. .
По его словам, поиск ответов на вопросы относительно гарантий безопасности является насущной задачей для государства, над которым работает вся система власти.
"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы для Украины существуют здесь и сейчас", - отметил спикер МИД.
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