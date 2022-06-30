Членство в ЕС улучшит экономику Украины, но некоторые отрасли не выдержат конкуренции, - экономист Несходовский
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что членство Украины в Европейском Союзе улучшит экономику, однако некоторые отрасли не выдержат конкуренции
Экономический эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Членство в ЕС откроет для Украины большие экономические возможности. К сожалению, определенные отрасли остановятся в результате конкуренции. Но есть отрасли, которые благодаря своей специализации получат преимущество. Люди не остаются без работы. К примеру, у нас очень перспективные отрасли ракето- и самолетостроения ", – отметил Несходовский.
Экономист добавил, что граждане ни одной из стран-членов Евросоюза не стали жить хуже.
"Не надо пугаться, ведь все страны, которые за последние 20 лет вступили в Европейский Союз, не стали жить хуже, а значительно лучше", - отметил Илья Несходовский.
- 29 июня во французском Лионе Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.17
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное