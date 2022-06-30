Экономический эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Членство в ЕС откроет для Украины большие экономические возможности. К сожалению, определенные отрасли остановятся в результате конкуренции. Но есть отрасли, которые благодаря своей специализации получат преимущество. Люди не остаются без работы. К примеру, у нас очень перспективные отрасли ракето- и самолетостроения ", – отметил Несходовский.

Экономист добавил, что граждане ни одной из стран-членов Евросоюза не стали жить хуже.

"Не надо пугаться, ведь все страны, которые за последние 20 лет вступили в Европейский Союз, не стали жить хуже, а значительно лучше", - отметил Илья Несходовский.

29 июня во французском Лионе Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС.

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