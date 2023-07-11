Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"



"На саммите в Вильнюсе именно Германия, к сожалению, является одной из наших проблем. Только что министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что он вообще не понимает для чего Украине приглашение в НАТО. Я спрашивал о Черном море, не публично, но тоже не получил положительного ответа. Разговор был о действии зернового соглашения. Ведь Путин фактически заблокировал Черное море. Поэтому наша проблема заключается именно в позиции Германии и США", - рассказал Гончаренко.



Народный депутат подчеркнул, что решение о приглашении Украины в НАТО зависит только от США.



"К сожалению, сейчас компромисса по приглашению Украины в НАТО нет. Мы боремся за это здесь на всех уровнях. Утром задавал этот вопрос Йенсу Столтенбергу, он ответил, чтобы мы ожидали хорошие сигналы. Поэтому увидим каким будет этот сигнал. За нас вся Восточная Европа. Нас поддерживают Великобритания, Франция, Италия и не против приглашения Украины в НАТО Турция. Против только Германия и США. Понятно, что ключом вступления Украины в НАТО являются США и все зависит только от одного человека - Джо Байдена", - добавил он.





Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Украина ждет конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выфразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины - в Европейском Союзе и НАТО. Впоследствии посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В воскресенье, 9 июля, стало известно , что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО. А 10 июля Столтенберг и Науседа предварительно подтвердили договоренность Альянса об отмене Плана действий по членству для будущего вступления Украины в НАТО.

Накануне саммита Столтенберг заявил, что Зеленский присоединится к участникам саммита на инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО.