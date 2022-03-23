Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня саммита 24 марта, - Столтенберг

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции, 23 марта, сообщает Укринформ .

По его словам, вопрос о возможном членстве Украины не включен в повестку дня чрезвычайного саммита НАТО, который состоится в четверг, 24 марта, в Брюсселе (Бельгия).

В то же время он добавил, что лидеры стран-членов Альянса рассмотрят вопрос о существенном увеличении помощи Украине для борьбы с российской агрессией.

На саммите также будут приняты решения о пересмотре концепции сдерживания НАТО.

Североатлантический союз увеличит контингент на восточном фланге на суше, в воздухе и на море. По словам Столтенберга, на первом этапе в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии будут размещены больше военных.

Напомним, 23 марта Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно согласовать предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических и ядерных угроз.

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