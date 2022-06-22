Членство Украины в ЕС поддерживает 2/3 европейца. Это самый высокий показатель за 15 лет
Также абсолютное большинство европейцев поддерживают санкции против России и готовы к экономическим потерям ради защиты "общих европейских ценностей"
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что жители большинство стран продемонстрировали гораздо более позитивное отношение к членству Украины в ЕС, чем полгода раньше, особенно в странах Балтии. В настоящее время членство Украины в ЕС поддерживает две трети европейцев. Это самый высокий показатель за 15 лет.
При этом только каждый десятый респондент положительно относится к РФ по сравнению с каждым третьим в 2018 году.
Также, по данным опроса, ухудшилось отношение к Китаю, а лучше европейцы стали относиться к Великобритании и США.
Около 60% опрошенных считают приоритетом защиту "общих европейских ценностей", даже если это отразится на ценах и стоимости жизни.
Другой опрос показал, что 80% европейцев поддерживают экономические санкции против РФ и общую политику безопасности и обороны.
- Отметим, что согласно последним опросам 87% украинцев выступают за вступление в Евросоюз и 76% – за присоединение к НАТО.
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