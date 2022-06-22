Членство Украины в ЕС поддерживает 2/3 европейца. Это самый высокий показатель за 15 лет

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что жители большинство стран продемонстрировали гораздо более позитивное отношение к членству Украины в ЕС, чем полгода раньше, особенно в странах Балтии. В настоящее время членство Украины в ЕС поддерживает две трети европейцев. Это самый высокий показатель за 15 лет.

При этом только каждый десятый респондент положительно относится к РФ по сравнению с каждым третьим в 2018 году.

Также, по данным опроса, ухудшилось отношение к Китаю, а лучше европейцы стали относиться к Великобритании и США.

Около 60% опрошенных считают приоритетом защиту "общих европейских ценностей", даже если это отразится на ценах и стоимости жизни.

Другой опрос показал, что 80% европейцев поддерживают экономические санкции против РФ и общую политику безопасности и обороны.

Отметим, что согласно последним опросам 87% украинцев выступают за вступление в Евросоюз и 76% – за присоединение к НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb