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Членство Украины и Швеции в НАТО и предоставление F-16: Байден побеседовал с Эрдоганом

10 июля, 2023 понедельник
05:26
Мир

В воскресенье, 9 июля, президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе

Об этом говорится в сообщении о телефонном разговоре, размещенном на сайте Белого дома, а также на "Анадоле" .

Отмечается, что они обсудили круг вопросов, которые будут рассматривать лидеры НАТО на саммите, выразили совместное обязательство продолжать поддержку Украины и рассмотрели усилия по укреплению двусторонних связей.

Байден также выразил желание как можно скорее принять Швецию в НАТО, отмечает Белый дом.

В то же время управление связей Администрации президента Турции утверждает, что обсуждена ситуация с возможным присоединением Украины к НАТО, перспектив вступления Швеции в Североатлантический альянс, поставки Турции истребителей F-16, процесс полноправного членства Турции в ЕС.

Лидеры договорились провести личную встречу в Вильнюсе, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы.

В ходе общения с Байденом Эрдоган заявил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство. При этом, по словам турецкого президента, публичные акции сторонников курдских организаций PKK/PYD/YPG, которые Анкара называет террористическими, "сводят на нет предпринятые шаги".

Он отметил, что неправильно увязывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции. В то же время Эрдоган поблагодарил американского президента за поддержку запроса Анкары на эти истребители.

Эрдоган заявил, что Турция "принципиальна и честна" по поводу членства в ЕС, и хочет, чтобы на Вильнюсском саммите ведущие страны Евросоюза и руководство ЕС дали четкое заявление о поддержке членства Турции.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Впоследствии посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. А американский президент считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В воскресенье, 9 июля, стало известно, что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО.

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