Членство России в Совбезе ООН следует приостановить, - глава Евросовета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал приостановить членство России в Совбезе Организации Объединенных Наций, лишить ее права вето, а заодно и реформировать ООН
Об этом он заявил , выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда".
"Когда постоянный член Совета Безопасности начинает непровоцированную и неоправданную войну, войну, осуждаемую Генеральной Ассамблеей, приостановление членства этого члена в Совете Безопасности, на мой взгляд, должно быть автоматическим", - сказал Мишель.
"Использование права вето должно быть исключением, но оно стало, как мы видим, правилом. Реформа необходима и безотлагательна", - подчеркнул он.
Справочно. Совет Безопасности является самым влиятельным органом ООН, поскольку его резолюции являются обязательными для выполнения странами-членами. Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет "главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности". В Совет Безопасности входят пять постоянных членов: Китай, США, Франция, Британия и Россия. Они имеют право вето на все резолюции.
- Напомним, Зеленский не раз требовал лишить Россию права вето, пока она ведет войну.
- Турция выступает за отмену права вето в системе Совбеза ООН.
- Президент США Джо Байден в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду подчеркнул , что РФ прямо нарушила основные принципы устава ООН, напав на Украину, которая ей не угрожала. Также он поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совбеза.
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