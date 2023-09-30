Членами Альянса оборонных индустрий уже стали 38 компаний из 19 стран, - МИД

Об этом сообщили в пресс-центре МИД.

"В рамках форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества - совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что к моменту закрытия форума в Альянс оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран.

Там добавили, что присоединиться к Альянсу может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира.

Что известно о Форуме оборонных индустрий

Впервые президент Украины Владимир Зеленский упомянул о Форуме оборонных индустрий в начале августа на конференции послов Украины в Ужгороде.

Уже 17 августа он анонсировал проведение осенью первого Форума оборонных индустрий, призванного собрать украинских и иностранных производителей оружия и дать новый импульс безопасности для мира.

Зеленский добавил, что Форум запланирован как первая фиксация достижений оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Продемонстрировать то, что мы уже умеем. Рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами. А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - подчеркнул президент.

Впоследствии, 16 сентября, Зеленский сообщил , что уже 86 ведущих оборонных компаний мира – а это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине этой осенью. А уже 25 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что участие в Форуме оборонных индустрий в Киеве подтвердили 165 оборонных компаний из 26 стран.

В день проведения Международного форума, 29 сентября, Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.

Кроме того, президент подчеркнул, что в Украине будет учрежден специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы об украинских воинах.

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) объединил в Киеве 252 компании из более чем 30 стран, производящих полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем. Форум совместно организовали три министерства: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерство обороны и Министерство иностранных дел.

В мероприятии приняли участие производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса - как разветвленные группы компаний, так и defence-tech стартапы.