Членам палаты представителей США запретили пользоваться TikTok

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Все законодатели палаты представителей и их сотрудники 27 декабря получили письмо за подписью главного административного директора палаты (CAO) с требованием удалить программу TikTok с официальных устройств из-за проблем в сфере безопасности.

Так, со всеми, у кого уже есть TikTok, свяжутся по поводу удаления программы, а будущая его загрузка запрещается.

Запрет практически аналогичен закону, который вот-вот должен вступить в силу, - о запрете использования программы TikTok на устройствах федерального правительства.

Это произойдет, как только президент Джо Байден подпишет в ближайшие дни законопроект о федеральном бюджете на следующий финансовый год. В этом законопроекте, обеспечивающем финансирование различных статей бюджета на сумму 1,66 триллиона долларов, есть положение о финансировании мер по запрещению применения TikTok на федеральных устройствах.

По состоянию на прошлую неделю правительства 19 штатов уже запретили приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance Ltd, на рабочих устройствах правительств этих штатов.

Ожидается, что до конца года запрет распространится на все правительственные учреждения. В конгрессе также звучали предложения ввести общенациональный запрет на китайскую программу.

13 декабря стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.

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