Об этом сообщает пресс-служба Левочкиной.

Согласно сообщению, Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. Указывается, что это решение Левочкина приняла якобы по семейным обстоятельствам.

"Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде и ПАСЕ, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", - цитирует Левочкину ее пресс-служба.

В сентябре 2022 года суд запретил деятельность партии ОПЗЖ в Украине: Кассационный админсуд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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