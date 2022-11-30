Член запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Левочкина решила сложить мандат нардепа
Народная депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Левочкина решила сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами"
Об этом сообщает пресс-служба Левочкиной.
Согласно сообщению, Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. Указывается, что это решение Левочкина приняла якобы по семейным обстоятельствам.
"Прежде всего, я хочу выразить большую благодарность избирателям, которые доверили мне их представлять. Искренне благодарю моих друзей и коллег по Верховной Раде и ПАСЕ, с которыми имела честь работать в течение 15 лет. Мое решение принято в связи с семейными обстоятельствами", - цитирует Левочкину ее пресс-служба.
- В сентябре 2022 года суд запретил деятельность партии ОПЗЖ в Украине: Кассационный админсуд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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