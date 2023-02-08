Член парламента Британии заявил о взломе своей электронной почты, вероятно, россиянами
Член парламента Британии Стюарт Макдональд заявил, что его электронные письма похитила группа злоумышленников, предположительно из РФ, и он опасается, что они будут обнародованы
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Макдональда.
По его словам, взлом случился 13 января. Тогда политик шел по улице, получил уведомление на свой телефон о получении электронного письма от коллеги. Макдональд рассказал, что в сообщении не было ничего подозрительного, оно поступило из настоящей электронной почты сотрудника.
В сообщении было сказано, что к нему прикреплен защищенный паролем документ с военной новостью в отношении Украины. Однако, когда он нажал документ, его перебросило на страницу входа для учетной записи электронной почты. А после ввода пароля выплыла пустая страница.
Макдональд попросил сотрудника отправить письмо повторно, но оказалось, что тот никаких писем не отправлял. Позже у политика возникли проблемы со входом в личный аккаунт: его заблокировали из-за подозрительной активности.
"В последние несколько недель я имел дело со сложным и целенаправленным фишинговым взломом моей личной учетной записи электронной почты и личной учетной записи электронной почты, принадлежащей одному из моих сотрудников. Эти взломы являются уголовным преступлением", — прокомментировал политик.
Хакерская группа, от действий которой пострадал Макдональд, предположительно связана с российскими спецслужбами. Вероятно, эта же группа ранее публиковала взломанные электронные письма бывшего главы MI6 сэра Ричарда Дирлова, а также журналиста Пола Мейсона.
- Национальный офис бывших военнослужащих и пострадавших от войны (ONACVG), являющийся органом в структуре Минобороны Франции, в декабре пострадал от кибератаки, за которой, вероятно, стоят российские хакеры. В частности, известно, что хакеры атаковали серверы и базы данных, специалистам понадобился почти месяц, чтобы разобраться с последствиями.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.97
- Актуальное
- Важное