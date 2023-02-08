Член парламента Британии заявил о взломе своей электронной почты, вероятно, россиянами

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Макдональда.

По его словам, взлом случился 13 января. Тогда политик шел по улице, получил уведомление на свой телефон о получении электронного письма от коллеги. Макдональд рассказал, что в сообщении не было ничего подозрительного, оно поступило из настоящей электронной почты сотрудника.

В сообщении было сказано, что к нему прикреплен защищенный паролем документ с военной новостью в отношении Украины. Однако, когда он нажал документ, его перебросило на страницу входа для учетной записи электронной почты. А после ввода пароля выплыла пустая страница.

Макдональд попросил сотрудника отправить письмо повторно, но оказалось, что тот никаких писем не отправлял. Позже у политика возникли проблемы со входом в личный аккаунт: его заблокировали из-за подозрительной активности.

"В последние несколько недель я имел дело со сложным и целенаправленным фишинговым взломом моей личной учетной записи электронной почты и личной учетной записи электронной почты, принадлежащей одному из моих сотрудников. Эти взломы являются уголовным преступлением", — прокомментировал политик.

Хакерская группа, от действий которой пострадал Макдональд, предположительно связана с российскими спецслужбами. Вероятно, эта же группа ранее публиковала взломанные электронные письма бывшего главы MI6 сэра Ричарда Дирлова, а также журналиста Пола Мейсона.